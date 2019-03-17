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رياضة
الأحد 17/مارس/2019 - 09:59 ص

صحيفة إيطالية: خسارة إنتر ميلان اليوم قد تطيح بسباليتي

صحيفة إيطالية: خسارة
أ ش أ
dostor.org/2555255

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن مصير المخضرم لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بات في خطر خلال مباراة ديربي الغضب اليوم الأحد أمام الغريم الأزلي ميلان، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ووفقًا للصحيفة، فإن سباليتي معرض للإقالة في حالة خسارة مباراة الديربي أمام ميلان، خاصة بعد أن ودع النيراتزوري بطولتي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة استمرار سباليتي إذا خسر اليوم، فإن الأمر سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم فقط.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن سباليتي ستتم إقالته في حالة التعرض لخسارة كبيرة في ديربي الغضب، ووضع الموقع الإيطالي اختيارين لتعويض رحيل سباليتي السريع، وهما إستيبان كامبياسو نجم الفريق السابق، وستيفانو فيشي مدرب فريق الشباب السابق بالنيراتزوري.

وتلعب مباراة اليوم دورًا حاسمًا في مصير إنتر وميلان بشأن التواجد في المربع الذهبي، والحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما النيراتزوري في المركز الرابع بـ50 نقطة.

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