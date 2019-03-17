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اقتصاد
الأحد 17/مارس/2019 - 09:52 ص

وزيرا النقل والاستثمار يتابعان المشروعات الجارية والإسراع في تنفيذها

وزيرا النقل والاستثمار
وزيرا النقل والاستثمار
حسن كامل
dostor.org/2555251

▪الوزير: العمل على مدار الساعة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بمنظومة السكك الحديدية.
▪نصر: محفظة مشروعات النقل وصلت إلى 4.5 مليار دولار.. ونتفاوض مع المؤسسات الدولية على 2 مليار دولار جديدة لدعم القطاع.


عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا بمقر وزارة النقل، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل، وخاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد، وأيضا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحضور قيادات الوزارتين.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن هناك تعاونا كبير بين الوزارتين للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل سواء في مشروع تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات الطرق والنقل البحري وغيرها، والتي يجري تنفيذها وفقا للمعايير العالمية.

وأكد المهندس كامل الوزير أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام يخدم ملايين الركاب يوميا، وأن العمل على تطوير كافة عناصره يجري على على مدار الساعة، لافتا إلى أن المواطن سيجد بحلول منتصف 2020 سكة حديد بشكل جديد.

وأوضح وزير النقل أنه يجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها، وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا، والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة لتنفيذ مشروعات النقل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة على التنسيق مع وزارة النقل بشكل دائم، وتضع أولوية لدعم قطاع النقل خلال التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أهمية النقل فى جذب الاستثمارات وانشاء المدن الجديدة وزيادة حجم التجارة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التى وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء فى التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصلت حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة وبناء على احتياجات وزارة النقل تتفاوض على نحو 2 مليار دولار جديدة مع مختلف الشركاء فى التنمية لدعم مشروعات قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع، الاسراع فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى قطاعات النقل على رأسها تطوير سكك حديد مصر، والتى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويلات ومنح لها من خلال الشركاء فى التنمية، قبل 30 يونيو 2020، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع زيادة نسب السحب، إضافة إلى المشروعات المستقبلية لدعم تطوير السكك الحديد وشراء جرارات جديدة، ودعم الخط الرابع لمترو الأنفاق وتفاوض وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير تمويلات لها.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للتنسيق بين الوزارتين لمراجعة كافة متطلبات وزارة النقل التي تحتاج إلى تمويل والحصول على هذه التمويلات من المؤسسات المختلفة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

يذكر أن أبرز المشروعات الجارية في مجال السكك الحديد، تطوير نظم الإشارات على خط (بنى سويف\ اسيوط)، و(خط اسيوط\ سوهاج\ نجع حمادى)، وخط (القاهرة\ الاسكندرية)، وكهرباة إشارات خط (بنها \ الزقازيق\ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق\ أبو كبير)، وخط (نجح حمادى\ الاقصر) وشراء 100 جرار جديد وشراء 6 قطارات، وفي مجال الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى لخط الرابع لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وفي مجال الطرق والكباري والنقل البري، مشروعات طريق النقل (النفق-طابا) وطريق (النفق- شرم الشيخ).

وزيرا النقل والاستثمار يتابعان المشروعات الجارية والإسراع في تنفيذها
وزيرا النقل والاستثمار يتابعان المشروعات الجارية والإسراع في تنفيذها
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