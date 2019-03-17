ثيبايوس وميكتيتش يحصدان لقب زوجي إنديان ويلز للتنس

توج الأرجنتيني أوراسيو ثيبايوس والكرواتي نيكولا ميكتيتش، بلقب زوجي الرجال في بطولة إنديان ويلز للتنس، بعد تغلبهما على البولندي لوكاس كوبوت والبرازيلي مارسيلو ميلو، في المباراة التي جرت على ملاعب البطولة الأمريكية.



وقد احتاج الثنائي ثيبايسو وميكتيتش إلى ساعة و28 دقيقة، من أجل التغلب على كوبوت وميلو، بواقع 4-6 و6-4 و10-3.



وتعد هذه ثاني بطولة يخوضها ثيبايوس وميكتيتش سويا، بعدما بلغا ربع نهائي ريو دي جانيرو، لينتزعا لقبا ثمينا ضمن سلسلة أساتذة اللعبة الصفراء.



ويعتبر هذا أول لقب زوجي في بطولة أساتذة ذات 1000 نقطة، لثيبايوس والثاني لميكتيتش، كما أنها المرة الأولى التي يحرز فيها أرجنتيني لقب زوجي إنديان ويلز.

