البرازيلي ألكسندر باتو ينهي رحلته في الدوري الصيني

أعلن البرازيلي ألكسندر باتو مهاجم ميلان الإيطالي السابق، اليوم الأحد، أنه ترك نادي تيانجين تيانهاي المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.



وأصدر باتو، الذي انضم للنادي قبل عامين من فياريال، بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أعلن فيه انتهاء فترته في الصين.



وقال مهاجم البرازيل البالغ من العمر 29 عاما: "أود إبلاغكم بأن رحلتي في الصين وصلت لنهايتها هذان العامان في الصين حفلا باللحظات السعيدة والخبرات الجديدة أنا واثق أن الصين ساعدتني، وتعلمت ثقافة مختلفة وعادات هذا البلد الرائع أنا فخور بمشاركة حبي لكرة القدم وإسهامي في كرة القدم الصينية ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه والتأهل لدوري أبطال آسيا لأول مرة.. والفوز على العديد من المنافسين الأقوياء".



وانضم باتو إلى تيانجين جوانجيان بعد ترقيه للدوري الصيني الممتاز في نهاية موسم 2016 وساعدت أهدافه الـ15 في موسمه الأول على احتلال النادي أحد المراكز الثلاثة الأولى.



وتأهل تيانجين بذلك إلى دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي، حيث بلغ دور الثمانية قبل هزيمته أمام كاشيما انتلرز الياباني البطل في نهاية المطاف، ورغم تأهله لدور الثمانية في المسابقة القارية، تراجع مستوى تيانجين في الدوري في موسمه الثاني وأنهى العام في المركز التاسع بعد اقترابه من الهبوط.