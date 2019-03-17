رضوان: السيسي يرفع شعار "تمكين الشباب" لتولي مسئولية المستقبل

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى 2019، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالقارة الأفريقية فى كافة المجالات، والذي تعاظم مع تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.



وأضاف رضوان أن اهتمام الرئيس السيسي بالشباب واضح منذ توليه المسئولية، لذلك سيحتل محور "تمكين الشباب" أولوية على أجندة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لها تجربة ثرية في هذا الصدد، من خلال عقد أكثر من منتدى للشباب حضره عدد كبير من الشباب العربى الأفريقي والعالمي.



وأوضح رضوان أن "الاهتمام بالشباب هو أحد البنود الرئيسية على أجندة 2063، لتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل"، مشيرا إلى الاهتمام بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطني فقط بل في أفريقيا بصفة عامة رؤية تتبناها القيادة السياسية.



ولفت إلى أن الاهتمام بالشباب لم يأت من فراغ، لأن القارة السمراء تمتلك ثروة بشرية يحتل فيها الشباب أكثر من 40%، ومن هذا المنطلق كان الحرص على دمج الشباب المصري بالأفريقي، والعمل على دعم وعيهم الثقافي في أكثر من مؤتمر للشباب، وكان آخرها النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم الذى شارك فيه أكثر من 5000 شاب بينهم أعداد كبيرة من الشباب الأفارقة، حيث أعلن الرئيس فى التوصيات الختامية للمنتدى أن محافظة أسوان هى عاصمة الشباب الأفريقى والعربى للعام الحالي.



وأكد رضوان، أن اختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي يعد ميلادا جديدا للمحافظة وعودة لدورها الثقافي والحضاري والسياحي مرة أخرى خاصة وأن استضافتها لملتقى الشباب العربي الأفريقي سيساهم في إحداث ترويج سياحي للمحافظة باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية؛ نظرا لما تملكه من مقومات أثرية وسياحية فريدة، إلى جانب الثروات الطبيعية وموقعها المتميز، وسوف يبحث المنتدى أبرز التحديات والقضايا التي تواجه أبناء هذه الفئة العمرية، وسبل الاستفادة من قدرات الشباب الهائلة في تنمية مجتمعاتهم المحلية.