جاسيندا أرديرن.. وجه إنساني للسلطة أيام المحنة

زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، مسجدا في العاصمة فيلينجتون اليوم الأحد، في خطوة عززت إعجاب الكثيرين داخل البلاد وخارجها بطريقة تعاملها مع مجزرة المسجدين.



وأشاد النيوزيلنديون بالسرعة التي اتخذت بها أرديرن موقفها الإنساني من المجزرة المروعة، عندما قالت في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا بالنسبة للمهاجرين المقيمين فيها هي بيتهم، و"هم نحن".



وغداة المجزرة قامت أرديرن بزيارة لمركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش، مرتدية الحجاب تضامنا مع ذوي ضحايا المسجدين، وعبرت عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".





وتعهدت أرديرن بأن الحكومة النيوزيلندية ستغطي تكاليف دفن الضحايا وستوفر الدعم المالي "لسنوات وليس لشهور" لأسر الضحايا بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين.