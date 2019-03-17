رئيس الجمارك يتوجه إلى عُمان

غادر رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، متوجها إلى سلطنة عمان لحضور اجتماعات الدورة 14 للجنة المصرية العمانية المشتركة والتي سيتم عقدها خلال يومي 18 و19 مارس 2019 بهدف تعزيز وتفعيل التعاون بين الجانبين المصري والعماني وزيادة الاستثمار المشترك.



وبحسب بيان لمصلحة الجمارك فإنه من المقرر أن تتناول الاجتماعات المشروع المقدم من الجانب المصري للتعاون بين حكومتي البلدين في الشئون الجمركية حتى تكون جاهزة لإبرامها فى أقرب وقت ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة بالقاهرة.



يذكر أن اجتماعات اللجنة المصرية العمانية المشتركة هي دورية تعقد بالتناوب بين الدولتين لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وقد سبق عقد اللجنة الجمركية المصرية العمانية الثالثة عشرة المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 23 - 24 فبراير 2015.

