اليوم.. إعلان نتيجة قرعة حج الداخلية في 5 محافظات

تجرى وزارة الداخلية اليوم الأحد، قرعة الحج فى عدد من مديريات الأمن وهى أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية.



وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن نتيجة القرعة بمحافظات الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح.



وكشفت الوزارة من قبل عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1632018، وحتى يوم الخميس الموافق 21 3 2019 ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ 2019م).

