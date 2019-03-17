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الأحد 17/مارس/2019 - 08:23 ص

"طعون داعشي دمياط" و"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" أبرز محاكمات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2555168

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها أولى جلسات طعون داعشي دمياط على إعدامهم ومحاكمة ٣٠٤ متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"


أولى جلسات طعون داعشي دمياط على إعدامهم

تنظر محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد و15 سنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ داعش فى دمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك فى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة، والشروع فى تصنيع المواد والعبوات المتفجرة،وحيازة أسلحة نارية.


الحكم على المتهمين بقضية إرهاب مطعم كنتاكي

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بالهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

ترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قام المتهمون مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، قاصدين تنفيذ غرض إرهابي.


محاكمة ٣٠٤ متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


محاكمة المتهمين بـ "تفجير أبراج الضغط العالى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


إعادة محاكمة متهم في "أحداث الزاوية الحمراء"

تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي فى القضية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة والمعروفة بأحداث الزاوية الحمراء.

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وآخرين قد سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهمة التجمهر بمنطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.


محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر في السلام

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة عاملان بتهمة الاتجار فى البشر بمدينة السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، قيام المتهمين "محمد ز"، عامل، و"محمد ع"، عامل، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم الأطفال "عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول، إذ اتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامى اوعزوا إلى المجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة – محل الضبط لصالحهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم على النحو الوارد بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم الأول قيامه بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، واللذين لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحباهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضيهما على النحو المبين بالتحقيقات.

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