علماء يقارنون بين تسلسل الجينوم في فول الصويا البري والمزروع

رسم مجموعة من العلماء الدوليين تسلسل الجينوم لفول الصويا البري ومقارنته مع الأصناف المزروعة في دراسة قد تساهم في تطوير زراعة هذا المحصول الغذائي الرئيسي.



يزرع فول الصويا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لتوفير الزيت والبروتين، ويقول الباحثون إن فهم جينوم فول الصويا البري قد يوفر وسيلة لتحسين ميزات نظيره المزروع، مثل ميزة مقاومة الجفاف والآفات.



في مقال نشر في المجلة العلمية "اتصالات الطبيعة"، قال علماء من منطقة هونج كونج الصينية وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا وشركة "بي جي آي" لتسلسل الجينات ومقرها في شنتشن، إنهم قاموا بتجميع جينوم فول الصويا البري W05 وشرحوا 55539 من جينات ترميز البروتين.



وقال لام هون-مينج، أحد مؤلفي المقال من جامعة هونج كونج الصينية، إن رسم خرائط الجينوم، وإن لم تكن المرة الأولى لفول الصويا البري، إلا أن جودته عالية بفضل التقدم في تقنيات التسلسل، مما يسمح للعلماء بإجراء دراسة مقارنة شاملة مع جينوم الأصناف المزروعة.



وقال الباحثون إنهم في الدراسة المقارنة، حددوا عددًا من الاختلافات الجينية بين أصناف فول الصويا البرية والمزروعة، بما في ذلك "الانقلاب الجينومي" المرتبط بتغيير ألوان غلاف البذور من الداكن إلى الأصفر أثناء زراعة فول الصويا.



ولاحظ الباحثون أيضًا انخفاضًا في عدد الجينات التي تشفر البروتينات المضادة للمغذيات، والتي تتداخل مع الامتصاص البشري لبعض المغذيات المحددة، في فول الصويا المزروع، ربما نتيجة للانتقاء البشري.



وقالت شركة "بي جي آي"، إنها تأمل أن تسهل الدراسة إجراء مزيد من الدراسات حول فول الصويا البري وفول الصويا المزروع، مما يؤدي إلى تطوير أنواع أفضل وتوسيع زراعتها.

