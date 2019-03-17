الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 19

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 12 22

السويس 11 21

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

نويبع 17 20

طابا 12 18

كاترين 05 16

الطور 13 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 22

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 17 26

أبورماد 16 25

رأس حدربة 16 25

حلايب 17 24