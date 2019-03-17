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عالم
الأحد 17/مارس/2019 - 07:32 ص

مقتل وإصابة 63 شخصًا جراء السيول فى إندونيسيا

مقتل وإصابة 63 شخصًا
مقتل وإصابة 63 شخصًا جراء السيول فى إندونيسيا
أ ش أ
dostor.org/2555148

أعلن كوري سيمبولون مسئول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، مقتل 42 شخصًا على الأقل وإصابة 21 آخرين جراء السيول في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن سيمبولون قوله: "إن منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس تسببت في السيول، وأن الأمطار الغزيرة تسببت في سيول وانهيارات أرضية في منطقة منغاراي الغربية بالمقاطعة".

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بمقاطعة "نوسا تنقارا الشرقية" في إندونيسيا الأسبوع الماضي نتيجة السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتتسبب الأمطار الموسمية في إندونيسيا في سيول وانهيارات أرضية على مدار العام.

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