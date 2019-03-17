اليوم.. افتتاح مسرحيتى "شباك مكسور" و"فى الانتظار" بالطليعة

يشهد مسرح الطليعة بالعتبة، اليوم الأحد٬ افتتاح عرضين مسرحيين جديدين، يأتي العرض الأول في تمام السابعة بعنوان "في الإنتظار" تأليف وأشعار سعيد حجاج٬ ومن إخراج حمادة شوشه، وبطولة "باسم شريف٬ وياسر عزت٬ وفكري سليم٬ وباسم قناوي٬ ومحمد سعيد".



وفي الثامنة والنصف٬ فيفتح الستار عن العرض الثاني بعنوان "شباك مكسور..نظرية النوافذ المحطمة"، من تأليف رشا عبد المنعم٬ ومن إخراج شادى الدالى، وبطولة "أحمد مختار٬ ونادية شكري٬ ومجدي عبيد٬ ووليد أبو ستيت٬ وعلي كمالو٬ ومروان فيصل٬ ومروي كشك٬ وهند حسام".