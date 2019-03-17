ذكرى ميلاد الشيخ سيد درويش بمركز الحرية

بالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة المصرية٬ بمئوية ثورة ١٩١٩، يقام في السابعة مساء اليوم٬ بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية٬ حفل للفنان إيمان البحر درويش بعنوان " ثورة حب - ذكرى ميلاد الشيخ سيد درويش"، للاحتفال بذكرى الشيخ سيد درويش، وميلاد ثورة حب بين المصريين في جميع أنحاء العالم.



ويشدو خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى مثل "قول يا قلم، شمس ودفا، نفسي، بحر الحياة، المسحراتي، الوارثين، طير في السما، إحساس برىء، ضميني، حد فينا ومكتوبلي أغنيلك"، بالإضافة إلى كوكبة مختارة من ألحان الموسيقار سيد درويش، منها "محسوبكوا أنداس، الصهبجية، قوم يا مصرى، وزورونى كل سنة مرة".