اليوم.. "النساء والطبقة ومفاهيم الأمان" ببيت المعمار المصرى

تعقد ببيت المعمار المصري٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "النساء والطبقة ومفاهيم الأمان في أحياء الطبقة العاملة في القاهرة"، تلقيها الباحثة ريهام مراد.



تتطرق المحاضرة إلى إشكاليات عن الديناميكيات الجندرية، والتغاير في الطبقات الاجتماعية، ومدى تأثيرهم على إدراك النساء لسلامتهن، وأمنهن الشخصي في سياقات عمرانية مختلفة في أحياء الطبقة العاملة في القاهرة.



يشمل النقاش أيضًا بعض المقاربات النظرية عن ماهية إنتاج الفضاءات الجندرية، وعلاقات القوة الناتجة عن "جندرة" الفضاء في سياق مكاني يضم مشروعات التنوير الإحلال الثقافي التي تحدث الآن في الأحياء التاريخية في القاهرة، ويعرض النقاش بعض نتائج الدراسة الإثنوغرافية التى تَم عملها في حي الخليفة وحي كوم غراب في عام 2016.