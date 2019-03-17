الليلة.. افتتاح معرض "ست الكل" بجاليرى العاصمة

يستقبل جاليري العاصمة بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل افتتاح معرض "ست الكل"، للفنانة الدكتورة صفية القباني.



وتحت عنوان "الطائر يغرد من جديد"، يقول الناقد الفني أحمد نبيل، عن المعرض: "التصوير الجداري في أزمة مع العمارة الحديثة، حيث اهتمت بالفراغات، واستغنت عن الحوائط الخرسانية، واستبدلتها بالحوائط الزجاجية والمعدنية، ومن هنا تحول المصور الجداري لخلق منظومة جديدة، ليمارس إبداعاته الفنية من خلال لوحات صغيرة تعلق على الحوائط".



وفي الإنتاج الأخير لأعمال صفية القباني، تبهرنا بأعمالها الفنية، من خلال قطع من الزجاج الملون، حيث الكثافة اللونية العالية؛ نتيجة لاستخدامها أنقى أنواع القطع الزجاجية مورانو Murano، واستخدامها للزجاج المطلي بالذهب يذكرنا بالفن البيزنطي، وكذلك أعمال كنيسة سان ماركو بفنيسيا.



وعلى الجانب الآخر، تفاجئنا المصورة صفية القباني، بأعمالها المجسمة، والتي تندرج تحت مدرسة الباوهاوس Bauhaus الألمانية، وكانت تمزج الحرف مع الفنون التشكيلية، والأعمال المقدمة في هذا الإطار من سجادة تشع باللون الأزرق المتعدد الدرجات، وكأنها أمواج بحر عميق تغوص فيه المشاعر والذكريات في حالة من التصوف المشوب بالقلق من خلال التموجات المتعددة.



وأوجدت حائط من قطع الفسيفساء الملون عوضًا عن الحائط الخرساني لتجعله خلفية لقطع من الأثاث، والجدير بالذكر أن استخدام قطع الزجاج الملون في تقنية الفسيفساء قد أضاف الكثير للحالة الإبداعية مع الإحساس بالغضب الدفين والتمرد على الأشكال التقليدية للأعمال الجدارية.