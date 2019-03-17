الليلة.. "بنات الحور" ينشدن فى قبة الغورى

فى إطار اهتمام قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بتقديم المواهب الجديدة، يقيم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل فني تحييه فرقة "بنات الحور"، والتي تعد الفرقة هى الأولى فى مصر والعالم العربي المكونة من فتيات فقط "25 فتاة".



يتضمن برنامج الحفل، تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد، منها"لبيك اللهم لبيك، يا رايح للحرم، من نورك يا رب اهديني،كم ناشدا، من راح الحب اشرب واسقيني، رايحه فين يا حاجة،صلوا علي نبينا، مولاي كتبت رحمة الناس عليك،التكبيرات، يا ليلة العيد،موشح أمدح المكمل".

