24 مارس.. افتتاح معرض "حدائق خاصة" للفنانة نازلى مدكور

يفتتح في السابعة من مساء الأحد، الموافق 24 مارس الجاري٬ بجاليري بيكاسو في الزمالك٬ معرض الفنانة نازلي مدكور٬ والذي يحمل عنوان "حدائق خاصة".



وعن المعرض تقول "مدكور": هذا المعرض حلقة جديدة فى سلسلة الأعمال التى تستعير بعض عناصرها من الورود والنباتات، والتى كنت قد بدأتها منذ حوالى عشر سنوات، وبالرغم من إننى ما زلت أرى أن مضمون العمل الفني يجب أن يتأتى كاملًا من خلال الطرح المادي٬ إلا أن المشاعر والمعرفة والمزاج هى التى تتحكم فى قرارات الفنان إزاء عمله، وهى دائمة التبدل والتحور مما يدفعه إلى طرح صياغات جديدة لذات العناصرالتى يستخدمها، وإلى إعادة تقديمها بما يعكس رؤيته الحالية".