"فى مديح البلدات الصغيرة" كتاب جديد للشاعر منتصر عبد الموجود

في مديح البلدات الصغيرة، كتاب جديد للشاعر المصري منتصر عبد الموجود، الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، بعمّان، والكتاب يقع في نحو سبعين صفحة من القطع الوسط، يشتمل على مجموعة من النصوص المفتوحة التي كتبها الشاعر في مناخات مختلفة، ضمن تأملات للواقع المحيط بكل ما يضج من حراك وسكون، كفعلين متضادين لطبع الحياة.



في هذه النصوص يبقى الكاتب رهين اهتمامين يتصلان بوسيلة التعبير التي تقع بين الشعر الذي صدر له فيه "حروب وهزائم"، ثمة أشياء لن يجربها"، و"الحنين.. سلة المفقودات"، والسرد الذي يحضر لروايته الأولى التي تحمل عنوان" معلم الآلة الكاتبة ولونه الواحد".



ويترك الكاتب للكلمات أن تتناسل وتتوالد بعفوية، وهي ترصد الطرقات والمحال والشوارع، وتغدو جزءً من الكائنات التي تتحرك في المكان، ويكتب على الغلاف الأخير:"الطريق التي عبدت بوطء أقدامهم جيئة وذهابًا، تصر على اختيار نفسها كل شتاء، علها تنجح في الاحتفاظ بآثارهم على سطحها الموحل الذي يماطل معولًا على ذاكرة هشة، تبرئ الجميع من تهمة الرحيل".