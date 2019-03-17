اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار بالبشر فى السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة عاملان بتهمة الاتجار فى البشر بمدينة السلام.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.



وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام أول، إلى المتهمين "محمد ز"، عامل،و "محمد ع"، عامل، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين، وهم الأطفال "عبد الله أنور، وإبراهيم محمد، وعبد العال أحمد، وأحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد، ومحمد أحمد"، بقصد استغلالهم في أعمال التسول، إذا أتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال المجني عليهم لممارسة أعمال التسول، ونفاذًا لاتفاقهم الإجرامى أوعزوا المجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال بمنطقة أبو رجيلة محل الضبط لصالحهم، وتمكنوا بهذه الوسيلة من استغلالهم علي النحو الوارد بالتحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم الأول قيامة بهتك عرض الطفلين "ع. أ"، و" إ.م"، والذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة لمكان الواقعة وهتك عرضهما على النحو المبين بالتحقيقات.