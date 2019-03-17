سجن جندى أمريكى فى إيران.. والتهمة "شتم خامنئى"

حكم على عسكري أمريكي سابق تم توقيفه صيف 2018 في إيران، بالسجن 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة شتم المرشد علي خامنئي ونشر صور شخصية على الإنترنت، بحسب ما أفاد محاميه، أمس السبت.



وقال المحامي، مارك زيد، المقيم في واشنطن، مؤكدًا معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، إنه حكم على مايكل آر وايت (46 عامًا) بالسجن عامين لشتمه المرشد، وبالسجن 10 سنوات لنشره صورا شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح أن عقوبة السجن الأطول هي التي ستطبق.



وأضاف: "نحن قلقون جدا على وضعه الصحي لأنه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تم إبلاغنا أن وضعه الحالي جيد على ما يبدو".



وكان مدعي مدينة مشهد شمال غرب إيران حيث حوكم وايت، أعلن، الاثنين، أنه تم إصدار الحكم في القضية لكن التفاصيل لم تعرف بعد، وأفاد بأن بعض التهم الموجهة إليه تتعلق بالأمن.



وكان تم توقيف وايت العسكري السابق والمتحدر من كاليفورنيا في يوليو في إيران، حين كان يقوم بزيارة صديقته، بحسب ما ذكرت والدته هذا الأسبوع لصحيفة نيويورك تايمز.



وقالت جوانا وايت إنه كان زار إيران "5 أو 6 مرات" لزيارة صديقته، وهناك 3 أمريكيين آخرين على الأقل اثنان منهم من أصل إيراني، معتقلون هناك.



وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت فجأة في 2018 حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابًا أحاديًا من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران.