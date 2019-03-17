مدرب الزمالك: مباراة نصر حسين داى ليست ثأرية

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، أن مباراة نصر حسين داي الجزائري ليست ثأرية، وإنما هي مباراة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت المباراة الأولى بينهما في الجولة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1.



وقال "جروس" في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة ليست ثأرية كما يحاول البعض تصوير ذلك، حضرنا إلى الجزائر للعب مع فريق جيد يضم مجموعة من العناصر المميزة".



وأضاف: "سنخوض المباراة في ملعب جيد، وهذا سيجعل اللاعبين قادرين على تقديم مباراة جيدة، سنكون حريصين على استغلال جميع الفرص التي تتاح لنا".



واختتم: "هذه المباراة هي الأهم في المجموعة ولا تحتمل أي أخطاء، لا بد أن نلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي".



ويحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما سيكون على الفريق الجزائري الفوز بالمباراة لضمان التأهل.