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رياضة
الأحد 17/مارس/2019 - 01:35 ص

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس فى الدورى الإسبانى

التشكيل المتوقع لبرشلونة
وكالات
dostor.org/2555119

يحل فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على مضيفه ريال بيتيس مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الأسباني هذا الموسم.

ويسعى متصدر جدول ترتيب اللاليجا فى مواصلة النتائج الرائعة هذا الموسم، وحصد نقاط المباراة كاملة للابتعاد أكثر فأكثر بالصدارة وضمان لقب الدوري.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة:

يتوقع أن يبدأ فالفيردي بالتشكيلة المعتادة وذلك لحسم الأمور مبكرا، حيث ينتظر أن يكون التشكيل كالآتي:
أندريه تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمو لينجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو – أرثر ميلو – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – ليونيل ميسي.

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