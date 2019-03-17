القنوات الناقلة لمبارة برشلونة وريال بيتيس فى الدورى الإسبانى

يواجه فريق برشلونة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019 على أرضية ملعب بينيتو فيامارين بإقليم الأندلس على الأراضي الإسبانية، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 2019 م.



ولم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكتالوني، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.



القنوات الناقلة للمباراة:

تذاع المباراة حصريا على قناة Bein Sport HD 3 حصريا في الشرق الأوسط.