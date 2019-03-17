تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داى فى الكونفدرالية

يحل نادي الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي الجزائري في مباراة حاسمة على التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية اليوم يوم الأحد 17 مارس حيث تم تأجيل مباراة الفريق ضد المقاولون والتي كان مقررًا لها يوم 14 مارس إلى يوم 20 من مارس الحالي.



وأحيا الزمالك حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من الكونفيدرالية بعد فوزين متتاليين على بيترو أتلتيكو الأنجولي وجورماهيا الكيني.



ويحتاج الزمالك للتعادل أمام نصر حسين داي من أجل التأهل إلي الدور المقبل من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.



التشكيل المتوقع



وسيبدأ جروس، اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: جنش



الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز



الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وحميد أحداد وزيزو



الهجوم: خالد بو طيب