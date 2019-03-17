القنوات الناقلة لمبارة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى اليوم فى الكونفدرالية

يستضيف نصر حسين داي الجزائري، الزمالك، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.



وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي 1-1، في القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو ببرج العرب 1-1 في الجولة الثالثة، وحقق فوزًا غاليًا في الجولة الرابعة على بترو أتلتيكو في أنجولا، وفي الجولة الخامسة اكتسح جورماهيا برباعية في القاهرة.



ويحتاج الزمالك للتعادل ليضمن التأهل الرسمي لدور الـ16.



ويحتل الأبيض المركز الأول بالمجموعة بـ8 نقاط، يليه بترو أتلتيكو بـ7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نصر حسين داي، فيما يتذيل جور ماهيا الترتيب بـ6 نقاط.



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