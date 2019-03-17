موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم فى الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 17 3 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد 5 يوليو بالجزائر، لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.



وتصدر الزمالك قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى مباراته أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية.