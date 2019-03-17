ترامب: طلبت من الجمهوريين التصويت لصالح نشر تحقيق مولر من أجل الشفافية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من قيادات الحزب الجمهوري أن يصوت مشرّعو الحزب في مجلس النواب لصالح نشر التقرير الخاص بنتائج تحقيق مولر في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، وتواطؤ أفراد من حملة ترامب مع موسكو وإعاقة ترامب لسير التحقيقات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت لدعم "الشفافية".



وقال "ترامب"، عبر تصريحات صحفية: "فيما يتعلق بالتصويت الأخير غير الملزم (بـ420 صوتا مقابل صفر) في الكونجرس بشأن نشر تقرير مولر، فقد وجّهت القادة لترك جميع الجمهويين يصوتون لصالح الشفافية".



ومرّر مجلس النواب بالإجماع، أمس الأول، قرارا يدعو مسؤولي وزارة العدل الأمريكية لنشر تقرير مولر بشأن تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، بينما حال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والحليف المقرب لترامب دون تمرير القرار في المجلس، بعدما رفض زعيم الأقلية الديمقراطية تشارلز شومر إضافة بند للقرار يطلب من وزارة العدل تعيين محقق خاص للتحقيق في سوء إدارة السلطات للتحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة ومنافسة ترامب في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية وقت توليها حقيبة الخارجية، وهو التحقيق الذي كان يتولاه مكتب التحقيقات الفدرالي إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتنصت على كارتر بيج المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابية.



وجاء تصويت الكونجرس بعد تصاعد دعوات المشرّعين، لا سيما الديمقراطيين إلى نشر التحقيق النهائي لمولر؛ إذ تحوم شكوك حول موعد نشر نتائج تحقيقه، خصوصا بعد التغييرات التي أجراها ترامب في وزارة العدل وتولّي وليام بار الوزارة ليشرف على المحقق الخاص، لكنه تعهد بالدفع قدر الإمكان نحو نشر التحقيق الذي يهاجمه ترامب بشكل متكرر واصفا إياه بأنه "مطاردة ساحرات" وبأنه عاري من الصحة.