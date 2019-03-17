الشرطة تكشف سبب إطلاق سراح المشتبه به الرابع فى مذبحة نيوزيلندا

وقال مفوض الشرطة، إنه تم اعتقال 4 أشخاص في البداية، وتم إطلاق سراح أحدهم، لأن المعلومات كشفت أن الشخص الرابع الذي تم إطلاق سراحه كان يهدف لمساعدة الأطفال في المنطقة وإيصالهم لبر الأمان، ولكنه اختار تسليح نفسه ولكن لم تكن هذه الطريقة الصحيحة في ذلك الوقت.



وكشفت الشرطة النيوزيلندية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد شهداء وجرحى الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 100 شخص.



وقال مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي، إن هناك 50 قتيلًا و50 جريحًا حتى الآن لا يزال منهم 36 في المستشفى منهم حالتان حرجتان أحدهما طفل.



وتابع مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي، أمس السبت: "ستكشف رئيسة الوزراء النيوزيلندية عن معلومات إضافية عن الهجوم الإرهابي".



وكان عدد الشهداء ارتفع إلى 50 شخصًا، بعد تصريح مفوض الشرطة.



وقال مفوض الشرطة، إن أحد المتهمين الآخرين المقبوض عليهم، تم اتهامه بحيازة أسلحة نارية. ولا نعتقد أنهما على صلة بالهجوم.