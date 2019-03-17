ميسى يظهر بـ"نيولوك" جديد قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

ظهر ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، بهيئة جديدة "نيولوك" خلال تدريبات "البلوجرانا"، أمس السبت؛ استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس خارج ملعبه في الليجا، اليوم الأحد.



وبدأ "ميسي"، البالغ عمره 31 عاما، بهيئة جديدة حيث تخلص من لحيته بشكل كبير وقص شعره كثيرا بعد فترة طويلة من إطالة اللحية التي باتت كثيفة للغاية خلال المباراة الأخيرة أمام ليون في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ميسي لفت الأنظار بهيئته الجديدة بعد حصوله على راحة يوم الجمعة من التدريبات.