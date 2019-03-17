نافاس بعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو: عاد زيدان فعادت السعادة

بعد موسم كارثي وأسبوع شهد انتهاء آمال الفوز بأي لقب هذا الموسم عادت الابتسامة إلى ريال مدريد في استاد "سانتياجو برنابيو" بعد عودة زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، حيث فاز بمباراته الأولى 2-صفر على سيلتا فيغو، أمس السبت.



وقال كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، للصحفيين: "عادت السعادة إلى غرفة اللاعبين وهذا أهم شيء. الماضي بات من الماضي والمجموعة تعمل بشكل جيد".



وتابع: "لا أعرف إن كنا في حاجة إلى تغيير أم لا لكن النادي اعتقد أنه من الضروري حدوث ذلك".