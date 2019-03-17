بيكهام يدعم سولشاير ويؤكد رغبة مشجعى مانشستر فى استمراره

أشاد ديفيد بيكهام، بالمدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بعدما قاد النادي إلى انتفاضة هائلة، وقال إنه من الواضح رغبة مشجعي الفريق في استمراره بشكل دائم في منصبه.



وتولى "سولشاير" المهمة بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر، وقاد النادي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وحقق 14 فوزًا في 18 مباراة قبل مواجهة ولفرهامبتون وأندرارز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.



وقال "بيكهام" لمجموعة من الصحفيين: "لقد جعل اللاعبين متحدين معًا، وجاء رد فعل اللاعبين بالشكل السليم، وبالشكل الذي كانت تريده الجماهير".



وأضاف لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق: "إنه لمن الرائع أن نرى أولي يؤدي عملًا جيدًا".



وعيّن يونايتد المدرب "سولشاير" في البداية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، لكن النتائج الإيجابية جعلته أبرز المرشحين لشغل المنصب لفترة أطول.