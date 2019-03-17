القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
عالم
الأحد 17/مارس/2019 - 03:51 ص

تعديل قانون الجنسية.. مشروع يٌثير سخط العراقيين

تعديل قانون الجنسية..
تعديل قانون الجنسية.. مشروع يٌثير سخط العراقيين
وكالات
dostor.org/2555100

ما إن مرر البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، مشروعا لتعديل قانون الجنسية، حتى أثار الأمر غضب كثير من العراقيين، الذين رأوا في الأمر "كارثة" جديدة تصيب بلدهم الذي عانى كثيرًا من ويلات الحروب والفساد، خاصة أنه سيعزز النفوذ الإيراني في البلاد.

وأقر مجلس النواب العراقي، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتيح لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في العراق أن يحصل على جنسية البلد.

وقال النائب يحيى المحمدي، في مقابلة تلفزيونية، إن حكومة حيدر العبادي هي التي قدمت مشروع القانون، ووافقت عليه حكومة عادل عبد المهدي، وأرسل إلى البرلمان.

وأضاف أنه على الرغم من إقرار القانون بقراءة أولية؛ إلا أنه أثار حفيظة غالبية أعضاء مجلس النواب بسبب المواد التي تقلل من شأن الجنسية العراقية وتسهل الحصول عليها، علاوة على منح "مرونة مستغربة للوزير المختص بشأن منح الجنسية".

ويقول مؤيدو التعديل، أنه يساعد أولئك الذين عانوا من التهجير القسري في عهد النظام العراقي السابق قبل العام 2003.

مغردون غاضبون
وكانت شبكات التواصل منبرًا لعراقيين عبروا عن رفضهم لمشروع تعديل القانون، وكتب الصحفي فيصل عبدالحسن: "قانون الجنسية العراقي الجديد يهدف إلى تغيير ديمغرافي في العراق لإنهاء وجود الشعب العراقي كشعب أصيل ويستبدله بأجناس وأعراق من إيران وأفغانستان والهند وغيرها".

وغرّد أنور الشمري: "لا وألف لا لتعديل قانون الجنسية العراقي الجديد"، ونشر صورة مرفقة بالتغريدة تشير إلى سهولة الحصول عليها خلال عام واحد.

وكتب زيد الأعظمي في "تويتر" بلغة ساخرة: "تنزيلات للضيوف الأجانب. أسكن في العراق سنة. واحصل على الجنسية مجانا".

وكتب عمر الجنابي: "قبل إجراء التعداد السكاني: تعديل قانون الجنسية وتسهيلات كبيرة بمنحها للأجانب خلال مدة إقامة لا تتجاوز السنة، وإلغاء رسوم تأشيرة السفر بين العراق وإيران".

السلطات تبرر
وأمام هذه الانتقادات، سارعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي بشأن بعض فقرات القانون.

وقالت المديرية إن القانون المقر عام 2006، لا يزال نافذا، إذ إن الذين يرغبون بالتجنيس غير المتزوجين يشترط إقامتهم لمدة عشرة سنوات متتالية.

وفيما يتعلق بمنح الجنسية للمقيم مدة سنة، قالت المديرية "إنه تمت إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا إبان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم".

اقرأ أيضًا
منذ يومين

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ 5 أيام

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 5 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 6 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ اسبوع

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ أقل من شهر

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

الآن

أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "غمض أوى" بالتعاون مع فريق بساطة

انتصار السيسي: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

فيديو.. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل أخطر محاولة اغتيال للبابا تواضروس

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ألبومات الصور

بالصور.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين بمستشفى أسوان التخصصي

وزيرة الصحة توجه بتوفير مناظير عالية التقنية لمستشفى أسوان التخصصي

افتتاح أول جراج متحرك بالدقهلية (صور)

محافظ الوادي الجديد يضع حجر أساس معمل تكاثر النخيل (صور)

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نصر حسين داى فى الكونفدرالية

يوفنتوس يُعيد جريزمان إلى حسابات برشلونة

مدرب الزمالك: مباراة نصر حسين داى ليست ثأرية

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

سيدة تناشد الرئيس الإفراج عن 9 ضباط قتلوا ابنها بالخطأ: "سامحتهم"

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ads
كشكول

التعليم: تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب الاثنين

الصحة تتابع عمل حملة 100 مليون صحة بـ"أصول دين" الزقازيق

حصول معهد جديد بالـ"البحر الأحمر" الأزهرية على شهادة الجودة

جولات تفقدية فى سوهاج الأزهرية قبل الجودة والاعتماد

أسيوط الأزهرية تحصد المركز الأول فى بطولة اليد لطلاب الإعدادية

الأمصار

السودان يقترض 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي

هندية تكسر احتكار الرجال لتقديم البرامج المسائية في أمريكا

الحكومة المصرية تبحث عن آلية عودة جثامين شهداء حادث نيوزيلندا

حماس تواصل جرائمها وتختطف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني

ماكرون يقطع إجازته بسبب السترات الصفراء

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

هبوط اضطرارى لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة مضيفة

الدولة تطلق حملتها لتطبيق التحليل العشوائي المخدرات والأمل تسارع في الإنقاذ وتقديم الحل

أول تحليق لطائرة MS-21-300 الروسية الثالثة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اكتشاف دواء لعلاج أمراض القلب الخطيرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎