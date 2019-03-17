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الأحد 17/مارس/2019 - 05:54 ص

انطلاق مهرجان "مترو دبى للموسيقى" بِمشاركة 25 عازفًا من العالم.. اليوم

مهرجان مترو دبى للموسيقى
مهرجان "مترو دبى للموسيقى"
وكالات
dostor.org/2555097

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان "مترو دبي للموسيقى"، اليوم الأحد، بمشاركة 25 عازفًا من الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

ويُنظّم المهرجان من قبل "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي في حكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، إذ يتواصل طوال أسبوع يُقدِّم خلاله العازفون مقطوعات موسيقية فريدة.

وتُقام العروض يوميًا في محطات برج خليفة "دبي مول"، و"مول الإمارات"، ومركز دبي للسلع المتعددة، والاتحاد، وبرجمان، في فترتيْن تمتد أولاهما من السادسة حتى الحادية عشرة صباحًا، وتستمر الثانية من الرابعة عصرًا إلى التاسعة مساءً.

ورحبت شيماء السويدي مدير المشاريع الإبداعية في "براند دبي"، بالفنانين المشاركين، مُوجِّهةً دعوة مفتوحةً إلى جمهور المترو للاستمتاع بالعروض الموسيقية المتنوعة ضمن المهرجان، والتي تشمل باقةً أساليب وآلات الموسيقية فريدة، لم يسبق طرحها في المنطقة، وتعبّر عن ثقافات العالم المختلفة.

وقالت السويدي: "يقدم المهرجان، الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة، أساليب وأنماط موسيقية متميّزة، ربما لم يشاهدها سكان الإمارة من قبل، وقلّما توجد مجتمعةً ضمن فعالية واحدة"، مضيفةً أنها تراعي التنوع بين القوالب الموسيقية المعروفة وآلات العزف التقليدية، مثل البيانو والغيتار والعود والقانون.

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