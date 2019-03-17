شرطة نيوزيلندا: ارتفاع عدد ضحايا الحادث الإرهابى إلى 50 شخصا

أعلنت شرطة نيوزيلندا، السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا في الحادث الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش إلى 50 شخصًا بعد التعرف على ضحية جديدة.



وقال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلندا، إن منفذ الهجوم الإرهابي أجرى تعديلات على الأسلحة التي استخدمها في جريمته.



وأضاف أن المتهم الأسترالي برينتون تارانت الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف حصل على رخصة لحمل السلاح في 2017.



وتابع أن الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الشرطة عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة كريستشيرش لا تزال مستمرة حتى الوصول إلى درجة الأمان المطلوبة.



وأوضحت الشرطة أن هناك شخصًا واحدًا حتى الآن اعتقل على ذمة التحقيقات في الهجوم الإرهابي، فيما اعتقل شخص آخر، لكن لا تعتقد أن له صلة بالهجوم.