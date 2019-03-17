ارتفاع أسعار معظم السلع الإنتاجية فى الصين خلال 10 أيام

أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس السبت، أن معظم السلع الإنتاجية، التي تراقبها الحكومة، سجلت أسعارًا أعلى في الأيام الـ10 الأولى من شهر مارس الجاري مقارنة بالأيام الـ10 التي سبقتها.



ووفقًا لبيانات مصلحة الإحصاء الصينية، فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعا في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضًا في الأسعار، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها.



وارتفعت أسعار كحول الميثيل بشكل ملحوظ في حين قادت أسعار الغاز الطبيعي المسال والأسمنت وفول الصويا الانخفاض.



وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.



وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير.



وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، الجمعة الماضية، إن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطًا إضافية، لكن بكين لن تدع النمو الاقتصادي يخرج عن نطاق معقول.



وكانت الحكومة حددت معدل النمو المستهدف في 2018 عند 6.5%، قبل أن تعلن أن نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6.6%، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من 3 عقود.