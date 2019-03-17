جوارديولا يكشف سر "الريمونتادا" أمام سوانزى سيتى

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه أخبر لاعبيه بين شوطي مباراة سوانزي سيتي أن تسجيل هدف في بداية الشوط الثاني، هو الطريق لقلب النتيجة وتحقيق الفوز.



وكان سوانزي سيتي أنهى الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين، قبل أن يعود فريق جوارديولا في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثية حسمت له الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس الإمارات الإنجليزية.



والمدرب الإسباني صرح، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة بشكل عام، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وأخبرتهم أننا بحاجة إلى تسجيل هدف والباقي سيكون سهلًا".



وأضاف بيب: "لم نكن سيئين في الشوط الأول، لكن لم يحالفنا التوفيق في إنهاء الهجمات، وهو ما سبب لنا بعض المشاكل، الجانب الإيجابي هو أن روح اللاعبين لم تنخفض بعد التأخر في النتيجة، بل قاتلوا حتى النهاية".



وسئل جوارديولا عن مدى صحة الهدفين الثاني والثالث لفريقه، فأجاب: "بصراحة لم أشاهد اللعبتين جيدًا، لا أعرف إن كانت ركلة الجزاء في الهدف الثاني صحيحة أم لا، والأمر ذاته بالنسبة للهدف الثالث، الذي يقال إنه جاء من تسلل".