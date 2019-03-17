مدرب الأهلى يبرز أهمية الفوز على شبيبة الساورة الجزائرى

أشاد محمد يوسف المدرب العام للأهلي بما قدمه الفريق خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، مشيرًا إلى أن الهدف تحقق بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بصدارة المجموعة الرابعة.



وحسم الأهلي تأهله للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على شبيبة الساورة بنتيجة 3-0، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.



وقال "يوسف" في تصريحات تلفزيونية: "حققنا انتصارًا مهمًا في ختام مجموعات دوري الأبطال، نجحنا في التأهل ونحن في صدارة المجموعة، الأمر كان مهما لنا في تلك المرحلة الحرجة".



وواصل: "شبيبة الساورة فريق محترم للغاية، أقدم لهم التحية رغم مشاركتهم الأولى في هذا الدور، لكنهم كانوا ينافسون بقوة حتى آخر لحظة، المجموعة كانت معقدة للغاية وكل السيناريوهات كانت واردة، ولكننا نجحنا في حسم أمرنا".



واستمر: "أداء جميع اللاعبين كان مميزا خلال المباراة، قدمنا مستوى جيدا أسعد جماهير الأهلي، والفترة المقبلة ستتحسن الأمور نظرا لوجود فترة راحة وتوقف دولي".



واختتم: "بالتأكيد نحن في حاجة لجاهزية جميع اللاعبين، واستعادة أي لاعب مصاب يصب في مصلحة الفريق، سنستعد بشكل قوي لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري بعد التوقف".