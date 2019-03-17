دورتموند يستعيد صدارة الدورى الألمانى بفوز قاتل على هرتا برلين

حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا قاتلًا على مضيفه هرتا برلين، مساء أمس السبت بنتيجة 3-2، في المباراة التي احتضنها "الملعب الأولمبي ببرلين" ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني، ليستعيد صدارة الترتيب بشكل مؤقت.



وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق المهاجم الإيفواري سالومون كالو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة 14.



وفي الدقيقة 35 عاد كالو للتألق وأحرز الهدف الثاني لهرتا برلين من ركلة جزاء.



ونجح المدافع الفرنسي دان أكسيل زاجادو في تسجيل هدف التعادل الثاني لدورتموند في الدقيقة 47، وذلك قبل أن يسجل زميله ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مهديا فريقه النقاط الثلاث.



وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء طرد لاعبين من هرتا برلين هما جوردان تورونارايجا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 85، ووداد إيبيشيفيتش لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الذي سيستقبل ماينز الأحد على ملعب "أليانز أرينا"، فيما تجمد رصيد هرتا برلين عند 35 نقطة في المركز العاشر.