أجويرو: كنا مؤمنين بالفوز على سوانزى رغم التأخر

أكد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفريق كان مؤمنا بالعودة للفوز على سوانزي سيتي، رغم التأخر أمامه بهدفين.



وحل "أجويرو" بديلًا ليقود مانشستر سيتي لقلب تأخره أمام سوانزي سيتي بنتيجة 0-2 إلى الفوز بنتيجة 3-2، في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.



وقال "أجويرو" بعد المباراة: "في بعض الأحيان تحدث مثل هذه الأمور، من المهم أننا نجحنا في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ونحن سعداء بهذا الأمر".



واختتم: "كنا دائمًا مؤمنين بالعودة إلى المباراة، ونحن نقاتل دائمًا للقيام بهذا الأمر".



يُذكر أن المهاجم الأرجنتيني وصل بهدفه في شباك سوانزي سيتي إلى الهدف رقم 350 مع مختلف الأندية التي لعب لها، والهدف رقم 227 له مع الفريق السماوي في مختلف المسابقات.