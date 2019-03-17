ولفرهامبتون يصعق مانشستر يونايتد ويطيح به من كأس الاتحاد الإنجليزى

حقق ولفرهامبتون واندررز مفاجأة وأطاح بضيفه مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز عليه 2-1 في ربع النهائي.



واستفاد ولفرهامبتون من هدفي راؤول خيمينيز ودييجو جوتا؛ لينتزع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي وينهي آمال يونايتد، في الفوز بلقب محلي هذا الموسم.



وسجل خيمينيز الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 70، وأضاف جوتا الهدف الثاني بعد 6 دقائق بعدما راوغ لوك شو بشكل رائع وانفرد بمرمى الحارس سيرخيو روميرو.



وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من شو وسدد كرة قوية في شباك ولفرهامبتون.



ولحق ولفرهامبتون بمانشستر سيتي وواتفورد في الدور قبل النهائي، فيما يلعب ميلوول مع برايتون آند هوف ألبيون في ختام منافسات دور الثمانية (الأحد).