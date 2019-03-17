لاسارتى يكشف وجه القصور فى قائمة الأهلى

قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، إن قائمة فريقه تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الذين يفتقرون إلى الخبرات الكافية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.



واعتلى الأهلي صدارة المجموعة الرابعة من دوري الأبطال، وضمن التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز بثلاثية دون رد على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري.



وقال "لاسارتي" في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن لاعبي الأهلي "يفتقرون إلى الخبرات الكافية للمشاركات الأفريقية مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي"، لافتا إلى أنهم "عناصر مميزة للغاية".



واستدرك: "لكن مشاركة هؤلاء اللاعبين في مباراة تلو الأخرى ستكسبهم مزيدا من الخبرات خلال الفترة المقبلة".



واعترف "لاسارتي" بأن فريقه واجه ضغوطات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ الخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.



وقال في هذا الصدد: "كنا ندرك جيدًا صعوبة الموقف بعد الخسارة في المباراة الماضية، لكننا نجحنا في التعامل مع الأمر باقتدار".



وبسؤاله عن سر الفوز على شبيبة الساورة، عقب: "استفدنا من أخطاء لاعبي الفريق الخصم، وخلقنا العديد من الفرص، وفي النهاية سجلنا 3 أهداف منحتنا 3 نقاط غالية وبطاقة العبور للدور التالي".



وأعرب "لاسارتي"، في ختام حديثه، عن سعادته بفترة التوقف التي سيحصل عليها فريقه لمدة أسبوعين، قبل خوض مباراة مرتقبة أمام الغريم الأزلي الزمالك في 30 مارس الجاري.



وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة 3 أيام، قبل العودة إلى التدريبات استعدادا لديربي العاصمة المؤجل من الجولة الـ18، والذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.