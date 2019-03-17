اليوم.. أنغام تحتفل بألبوم "حالة خاصة جدًا" فى الإسكندرية

تستعد الفنانة أنغام، اليوم الأحد، لإحياء حفل غنائي كبير في الإسكندرية، احتفالًا بطرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.



ومن المفترض أن تقدم أنغام عدد من أغنيات الألبوم، ومنها: "هبدأ م الآخر"، و""ياريتك فاهمني"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"ولا دبلت"، و"هتقول لربنا إيه"، وغيرها من الأغاني المميزة.



يذكر أن المطربة أنغام، أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد فنادق التجمع الخامس، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

