اليوم.. الكنيسة تحتفل بالذكرى السابعة لرحيل البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بالذكرى السابعة لرحيل البابا شنودة الثالث، لوفاته فى ١٧ مارس 2012.



والأقباط يقصدون البابا شنوده في ذكري رحيله



والآلاف من الأقباط يتوافدون على دير الأنبا بيشوي، قاصدين مزار البابا شنودة الثالث؛ لنيل بركاته وتقديم الصلوات وطلبات شفاعته لحل مشاكلهم.



ومئات الأوراق والطلبات توضع بسلة صغيرة أعلى قبر البابا شنودة الثالث، بدير الأنبا بيشوي، فكل زائر يضع طلباته وصلاته متضرعًا لله طالبًا شفاعة البابا شنودة الثالث لحل مشكلاتهم.



وفي مزاره بالأنبا بيشوي يتضمن ملابسه الرهبانية السوداء، ومتحف صغير يضم مقتنايات البابا شنودة، إلى جانب مجموعة من الصور ترصد لقاءته مع كبار المسئولين وحياة البابا شنودة الثالث، وبعضًا من كتبه ومؤلفاته وبعض شهاداته الفخرية.



متحف البابا شنودة فى المركز الثقافي

وفي القاهرة أسس الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وسكرتير البابا شنودة الثالث لمدة 20 عامًا، متحفًا بالمركز الثقافي القبطي الاثوذكسي يضم مقتنايات البابا الراحل شنودة الثالث.



ويتضمن المتحف، والذي يقع في المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعض من مقتنيات البابا الراحل من ملابسه الكهنوتية والرهبانية التي ارتداها على مدار40 عامًا، كما يحتوي على كرسي البطريريكية الذي جلس عليه البابا شنودة الثالث، بالإضافة إلى بعض الهدايا والأقلام التي كان يستخدمها، وكذلك الصور التذكارية خلال لقاءته، كما يضم متحف البابا شنودة التاج الخاص بالبابا، بالإضافة إلى سلسلته ومجموعة من المفاتيح الخاصة بدولابه ومكتبه الذى كان يلقى منه عظته اليومية.