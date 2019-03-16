الدولة تطلق حملتها لتطبيق التحليل العشوائي المخدرات والأمل تسارع في الإنقاذ وتقديم الحل

بعد الاتجاه الحكومي الأخير الساعي إلى القضاء على مشكلة إدمان المخدرات عبر تطبيق التحليل العشوائي للكشف عن وجود المخدر فى الجسم واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه من يثبت تورطه فى ذلك وتعاطيه لأي نوع مخدر سواء كان ضمن موظفي الدولة فى القطاع الحكومي والخاص أو المتواجدين على الطرق و في المصالح الحكومية والأماكن العامة والترفيهية؟





أثار ذلك الإجراء نوع من الذعر بين جموع متعاطي المخدرات وشكل عامل تهديد لمستقبلهم الوظيفي والمهني وقد سارعت مستشفى الأمل بإطلاق مبادرة " مصر بلا إدمان " للمساعدة على تخطي نتائج تحليل العينات العشوائية دون الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض لخطر فقدان الوظيفة عن طريق تطبيق برنامج سحب السموم من الجسم بشكل سريع ومكثف فى مدة لا تتعدى 7 أيام وذلك للتخلص من أي آثار للمخدر وعدم ظهورها أثناء عمل التحليل وبالتالي تجنب ذلك الخطر المحدق.





ولا يقتصر برنامج علاج الادمان الذي تقدمه مستشفى الامل على سحب السموم فقط بل تسعى أيضا لتقديم علاج شامل ومتكامل يهدف الى توفير خطة علاجية تعمل على العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي للفرد و تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب موظفي الدولة من خلال برنامج نصف الإقامه الذي يهدف الى المساعدة على التوفيق بين متطلبات الوظيفة والعلاج عبر التواجد فى المستشفى لجزء محدد من اليوم فلا يلتزم الأمر الغياب أو الانقطاع الكامل عن الوظيفة والعمل.





وقد حرصت مستشفى الأمل على تقديم خدمتها العلاجي بتكلفة منخفضة تتناسب مع الوضع المادي والاقتصادي لأغلب موظفي الدولة رغبة منها في المساهمة على القضاء على مشكلة تعاطي المخدرات وتوفير سبل الدعم والتحفيز لتلقي العلاج والحفاظ على الحياة الاجتماعية والمهنية لكل مواطن.