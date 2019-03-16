خالد شقير: الحرائق مشتعلة في باريس.. وماكرون يتزحلق على الجليد

قال خالد شقير صحفي بالإذاعة الفرنسية، إن خروج متظاهري السترات الصفراء، اليوم، نتيجة طبيعية لفشل الحوار الوطني الذي استخدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للالتفاف حول طلبات السترات الصفراء.

وأوضح شقير خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحوار انتهى دون الوصول لحل، ومع ذلك انخفض عدد المتظاهرين نتيجة الغضب الشعبي، بسبب خسائر التجار، وانخفاض عدد السياح.

ولفت إلى أن عدد المتظاهرين عاد للتزايد اليوم، وعادوا أكثر عنفًا، فأحرقوا السيارات وسرقوا متاجر الشانزلزيه وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين.

وأشار إلى أن العنف جاء ردًا على مراوغة الحكومة الفرنسية، وفي المقابل تم توقيف 151 متظاهرًا، وإصابة 11 شخصًا، من بينهم امرأة وطفل صغير.

وذكر شقير، أن الصحافة الفرنسية شنت هجومًا على الرئيس ماكرون، لأنه في ظل هذه الأحداث، موجود في جبال الألب يقوم بالتزحلق على الجليد برفقة زوجته.