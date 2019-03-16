حفل توقيع ديوان "60 دقيقة" بثقافة القليوبية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية، أمسية شعرية بنادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، بحضور مجموعة من أعضاء ورواد النادي، أدار اللقاء الشاعر بهجت الدقميري، تم خلاله إلقاء مجموعة متنوعة من الأعمال ومنها "لي في هواكي، المعطف، عيناكي، هكتب حروف أسمك، كون لها، عباد الشمس، موت، عكاز هينطق".



كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، حفل توقيع ومناقشة لديوان "60 دقيقة" للشاعرة مروة أشرف، ناقشه الدكتور صديق عطية وأدار الندوة الشاعر عبد الناصر أحمد وتخلل المناقشة العديد من المداخلات للفيف من الشعراء والأدباء مثل حمدي عبد الرازق وعواد مهني ومحمود الشافعي وأيمن إسماعيل.