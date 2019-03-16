مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية

نظمت أمانة قسم ثاني حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، برئاسة سيد العركي، مساء اليوم السبت، ندوة تثقيفية كبري بمركز شباب نادى الصفا، بحضور كوكبة من أعضاء الحزب ضمت الدكتورة سلوى فراج أمين التثقيف، وجيهان فؤاد أمين المرأة، وخالد الجبلاوى أمين العمل الجماهيري وسيد سلامة أمين شئون المجالس.



يأتي هذا في إطار الندوات التى ينظمها حزب مستقبل وطن بالأسماعيلية برعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة.



وشهدت الندوة حضورا جماهيريا مكثفًا، شمل جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي ويعكس حرص المواطنين على المشاركة بإيجابية فى بناء مستقبل مصر الواعد.