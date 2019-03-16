فيديو.. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل أخطر محاولة اغتيال للبابا تواضروس

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الإصلاحات التي ينفذها البابا تواضروس، في الكنيسة لا تعني أن هناك أخطاء بالفعل، ولكن هدفها هو تحقيق مزيد من التقويم داخل الكنيسة.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البابا تواضروس ليس مستهدفا بالاغتيال المعنوي فقط، ولكن مستهدفا بالاغتيال الجسدي، موضحًا أن تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الذي تم في أحد الشعانين 14 أبريل 2017، كان يستهدف البابا تواضروس، والتفجير وقع بعد خروج البابا من مقر الكنيسة بدقيقة ونصف.

وأوضح أن هذا التفجير كان محاولة اغتيال صريحة للبابا تواضروس في الإسكندرية.