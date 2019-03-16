المؤبد لجزار بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.



ترجع أحداث القضية رقم 30452 لسنة 2018 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بالقبض على المتهم خلال تسليمه كمية من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



وتوصلت التحريات بقيام المتهم أ.م.ت، جزار، بالاتجار في الحشيش بمنطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.



وعقب استصدار إذن من النيابة وخلال قيامة بتسليم أحد عملائه كمية من المواد المخدرة، تم ضبطه وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للاتصال بعملائه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.